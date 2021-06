Rewitalizacja Starego Fordonu. Jak będzie wyglądać nabrzeże?

Umocnione nadbrzeża pionowe i tarasowe z pochylnią i windami do wodowania łódek oraz oświetlenie, kanalizacja deszczowa i 3 punkty ratownictwa wodnego. Fot. Wizualizacje nadesłane

Umocnione nadbrzeża pionowe i tarasowe z pochylnią i windami do wodowania łódek oraz oświetlenie, kanalizacja deszczowa i 3 punkty ratownictwa wodnego. Tak po rewitalizacji będzie wyglądać nabrzeże Wisły w Starym Fordonie.

Umowę na dofinansowanie kolejnego etapu rewitalizacji tej części Bydgoszczy podpisali Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego i Mirosław Kozłowicz, zastępca i pełnomocnik prezydenta Bydgoszczy ds. rewitalizacji tej części miasta.– Cieszę się bardzo, że to co w tej chwili widzę już niedługo zmieni swoje oblicze. To będzie przede wszystkim ogromna radość dla mieszkańców, którzy nie tylko będą mogli podziwiać piękne widoki, ale przede wszystkim odpoczywać i działać społecznie. Cały program rewitalizacyjny polega też na silnej rewitalizacji społecznej – powiedział Zbigniew Ostrowski.– Umowa, która dziś została podpisana dotyczy dofinansowania części rewitalizacji Starego Fordonu, głownie chodzi o wzmocnienie nabrzeża. Prace już już trwają. Przebudowane będą także ulice: Frycza-Modrzewskiego czy Rybaki, które są już realizowane – powiedział Mirosław Kozłowicz.