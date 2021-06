Bardzo silny policjant. Odnosi sukcesy w kategorii masters! [zdjęcia, wideo]

Aspirant sztabowy Krzysztof Furmaniuk pracuje w policji już 21 lat, natomiast od 17 jest przewodnikiem psa służbowego. Pan Krzysztof ma też pasję poza służbą, a mianowicie podnosi ciężary, a ostatnio zdobył brązowy medal.

W miniony weekend odbyły się XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w podnoszeniu ciężarów w Raszynie. Wystartował w nich aspirant sztabowy Krzysztof Furmaniuk i to z dużym powodzeniem. Zajął 3 miejsce i zdobył brązowy medal w swojej kategorii wiekowej 40-45 lat w kategorii wagowej do 109 kg. W mistrzostwach startowało 170 zawodników.W dwuboju aspirant sztabowy Krzysztof Furmaniuk uzyskał wynik 230 kilogramów - w bojach: rwanie 105 kilogramów, a podrzut 125 kilogramów.Aspirant sztabowy Krzysztof Furmaniuk pasjonuje się tą dyscypliną od młodych lat. W szkole średniej należał do klubu sportowego w Bujnach pod Piotrkowem Trubunalskim prowadzonego przez jego wujka Henryka Furmaniuka, który również miał duże osiągnięcia sportowe. Aspirant sztabowy Krzysztof Furmaniuk trenował podnoszenie ciężarów przez dziewięć lat.Trzy lata temu wrócił do uprawiania tego sportu. W 2019 roku, po 6 miesiącach od wznowienia treningów, zdobył Mistrzostwo Polski w tej samej kategorii wiekowej. Na co dzień trenuje w klubie podnoszenia ciężarów na „Zawiszy” pod okiem trenera pana Damiana Sikorskiego. Pasją tą zaraził swojego 14-letniego syna Antka, który odnosi już pierwsze sukcesy w tym sporcie. Tym samym rodzinne tradycje sportowe zostaną podtrzymane.