Plany zmian na Rybim Rynku. Czy parking zostanie?

Wraz z kończącą się rewitalizacją Teatru Kameralnego trwają przygotowania do przebudowy Rybiego Rynku. Stanie się on kolejnym eleganckim placem z małą architekturą, zielenią oraz miejscem organizacji wydarzeń dla instytucji kultury. Wprowadzimy elementy przypominające również o jego historii. To efekt współpracy z Radą ds. Estetyki.

W ramach nowej inwestycji zagospodarowany zostanie nie tylko teren bezpośrednio przylegający do teatru. Projekt obejmie przebudowę Rybiego Rynku oraz ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Przy Zamczysku włącznie wraz z dowiązaniem się do przebudowanego w latach ubiegłych odcinka ul. Podwale.Dzięki przebudowie Rybi Rynek będzie mógł pełnić funkcje uzupełniające dla instytucji w pobliżu: Teatru Kameralnego, Muzeum Okręgowego oraz Barki Lemara. Stworzy to również możliwość uruchomienia gastronomii. Zadanie doskonale będzie współgrać ze zrealizowaną już w latach ubiegłych restylizacją uliczek przyległych do płyty Starego Rynku (m.in. Podwale, Kręta, Mostowa, cześć Grodzkiej).Z Rybiego Rynku zniknie też parking. Pozwala na to zbliżająca się do finału budowa wielopoziomowego parkingu Park & Ride przy ul. Grudziądzkiej. Warto podkreślić, że również w innych punktach powstają parkingi P+R, m.in. przy rondzie Kujawskim. Wcześniej powstała infrastruktura tramwajowa (linia wzdłuż Kujawskiej) oraz drogowa (buspasy na Wałach Jagiellońskich i Kujawskiej – trwa jego oznakowywanie).Na etapie przygotowania pierwszego projektu szereg uwag zgłosiła Rada ds. Estetyki. Dotyczyły one między innymi podświetlenia róży wiatrów przy przystanku tramwaju wodnego, iluminacji spichrzy oraz drzew, wyboru nawierzchni kamiennej, ustawienia kutych lamp, umieszczenia przy nabrzeżu żurawia przypominającego o portowej historii tego miejsca oraz rzeźby „sprzedającej śledzie”. Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej. Uwagi te mają być uwzględnione w przetargach.Jeszcze w tym roku planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej do aktualnych norm i przepisów. W 2022 roku planowane jest zlecenie prac budowlanych. Szacowany koszt zadania to niespełna 4 mln zł. Prace budowlane powinny zakończyć się w ciągu jednego roku.Także w czwartek poinformowano, że po ośmiu miesiącach przerwy Społeczna Rada ds. Estetyki Bydgoszczy wraca do pracy. Pod jej okiem rewitalizowany będzie właśnie Rybi Rynek.Rada ds. Estetyki zwiększy się z 10 do 11 osób. Zawieszenie działalności było spowodowane tym, że Rada czuła się nieskuteczna, teraz wypracowane na nowo rozwiązania mają wzmocnić jej rolę. Jej głos ma być bardziej efektywny, m.in. przy metamorfozie Rybiego Rynku.