Akcja w ośmiu województwach. Policja przejęła arsenał broni [wideo, galeria]

Prawie 300 sztuk nielegalnej broni palnej, ok. 3 tys. sztuk amunicji, granaty, pociski i zapalniki - tyle liczy zbiór zabezpieczony przez Centralne Biuro Śledcze Policji podczas działań przeprowadzonych w ośmiu województwach - w tym na Kujawach i Pomorzu. Zatrzymano 7 osób.

W akcji wzięło udział ponad 100 policjantów, w tym funkcjonariusze z kilku zarządów terenowych Biura, kontrterroryści, pirotechnicy i biegli z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Szczególne zabezpieczenie działań wynikało m.in. z podejrzenia, że osoby, które będą zatrzymywane, mogą posiadać broń palną.Akcję przeprowadzono jednocześnie na terenie ośmiu województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego.- To potężne uderzenie wymierzone w rynek nielegalnego handlu bronią. Działania zorganizowano tak, aby osoby zostały zatrzymane jednocześnie i aby nie mogły się ze sobą porozumiewać. Funkcjonariusze CBŚP przeszukali blisko trzydzieści obiektów i zatrzymali siedem osób podejrzanych - przekazała nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego PolicjiPolicja zabezpieczyła 183 sztuki krótkiej broni palnej, 103 sztuki długiej broni palnej i 73 elementy, z których broń można skonstruować, w tym lufy i zamki oraz ok. 3 tys. sztuk amunicji, dwa granaty bojowe, pocisk artyleryjski i 200 zapalników do materiałów wybuchowych. - Ponadto zabezpieczono 4 sztuki broni białej, w tym dwa ostrza ukryte w laskach. Część zabezpieczonej broni znajdowała się w skrytkach, specjalnie przygotowanych do jej przechowywania - podała rzeczniczka CBŚP.Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. nielegalnego handlu bronią palną i amunicją, wyrabiania i przerabiania broni, posiadania bez wymaganego zezwolenia przyrządów wybuchowych, broni palnej lub amunicji. Czterech zatrzymanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie. - Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności - przekazał Dział Prasowy PK.Na wniosek prokuratora sąd w Lublinie aresztował pięć osób; dwie z nich będą mogły opuścić areszt po wpłaceniu kaucji.Rzeczniczka CBŚP podkreśliła, że sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.