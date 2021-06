Tytoniowe podziemie w regionie. Państwo mogło na tym stracić 3 mln zł

Po wspólnej akcji Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej i CBŚP w Kujawsko-Pomorskiem zlikwidowano nielegalną produkcję papierosów. Sześciu osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Służby mundurowe przeszukały trzy posesje, w tym gospodarstwo rolne położone w powiecie inowrocławskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz cztery lokale mieszkalne na terenie tego powiatu i w Bydgoszczy. W akcji brali udział funkcjonariusze mazowieckiej i olsztyńskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji z zarządów w Radomiu i Olsztynie.- Na dwóch posesjach, w pomieszczeniach magazynowych, w zaparkowanych samochodach i przyczepie kempingowej ujawnili łącznie ponad 1,9 tony tytoniu i prawie 560 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczyli także linię technologiczną do produkcji papierosów wraz z oprzyrządowaniem oraz materiałami produkcyjnymi, tj. owijki do ustników, bibułkę papierosową, filtry, klej i aromaty - przekazała PAP rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska.Jak poinformowała rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG mjr Mirosława Aleksandrowicz, gdy mundurowi weszli na teren gospodarstwa rolnego w powiecie inowrocławskim zastali tam dwóch mężczyzn zajętych rozładunkiem krajanki tytoniowej. Przenosili worki z tytoniem z samochodu dostawczego do przyczepy kempingowej. Poza nielegalnym towarem i urządzeniami do wytwarzania papierosów, na miejscu ujawniono m.in. palący się stos odpadów poprodukcyjnych - resztki tytoniu, gilzy i pudełka wiodących marek papierosowych.Znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych w postaci pyłu tytoniowego i odpadów papierosowych znajdowały się na wszystkich skontrolowanych posesjach.Według KAS, gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić blisko 2,9 mln zł.Zatrzymano sześciu mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się produkcją nielegalnych papierosów. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych w wysokości 180 tys. zł.W ocenie śledczych, sprawa ma charakter rozwojowy. Dalsze czynności prowadza równolegle Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie i CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.