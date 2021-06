Ćwiczenia na poligonie w Kijewie. Obserwował je minister Mariusz Błaszczak (MON)

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak brał udział w pierwszym w Polsce pokazie strzelania bojowego z amerykańskiej wyrzutni pocisków Javelin. Ćwiczenia odbywały się na poligonie w Kijewie koło Torunia.

- Na początek sekcja lekkiej piechoty będzie walczyć na posterunku kontrolnym z atakującym przeciwnikiem - zapowiadał rano pułkownik Krzysztof Leszczyński, komendant Centrum Szkolenia WOT Toruń. - W wyniku wprowadzenia kolejnych sił przeciwnika nastąpi ostrzał moździerzowy, później z kierunku północnego nadciągnie kolumna czołgów. Do tego zostanie użyty element przeciwpancerny Warmate i ppk Javelin. To pierwsze ćwiczenia ppk Javelin w historii polskiej armii.Javeliny to amerykańskie ręczne przeciwpancerne pociski kierowane. 60 wyrzutni i 180 pocisków wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym dla Wojsk Obrony Terytorialnej, zostało zakupione przez Polskę w 2020 roku. Zasięg sprzętu wynosi 2500 metrów. Do obsłui systemu potrzebne są dwie osoby.- Pocisk w Wojskach Obrony Terytorialnej ma być wykorzystywany na poziomie batalionu głównie w brygadach OT rozmieszczonych na wschodzie Polski i powiększyć zdolności przeciwpancerne jednostek - powiedział Mariusz Błaszczak, szef MON. - To jest też niezwykle istotne, jeżeli chodzi o cały system odstraszania ewentualnego agresora - podkreślił Błaszczak w wystąpieniu na poligonie.- Chcę też podkreślić, że będę konsekwentnie modernizował wyposażenie Wojska Polskiego - powiedział minister. Javeliny, które już trafiły na stan WP, stanowią tylko jeden z etapów wyposażenia armii, podobnie jeżeli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne, zarówno w formule amunicji krążącej, jak i bezzałogowców wykorzystywanych wielokrotnie - dodał.Szkolenie odbywa się w ramach kursu doskonalącego instruktorów lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej realizowanego w Centrum Szkolenia WOT w Toruniu. System Javelin jest powszechnie wykorzystywany w NATO i wchodzi na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej.Błaszczak wręczył wyróżnienia najlepszym uczestnikom kursu.