Żuki i Rock Symphony Orchestra pod dyrekcją Marka Czekały wykonują repertuar legendarnej grupy The Beatles i to wszystko można zobaczyć na ekranach komputerów.

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się pierwszy etap II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Od 2 do 3 październik ...

Policja poszukuje świadków potrącenia rowerzystki. Do wypadku doszło pod koniec maja na jednym z rond w Toruniu. 48-letnia kobieta trafiła do szpitala i tam z ...

Literaci, aktorzy, politycy i dziennikarze - znani bydgoszczanie czytali na Wyspie Młyńskiej swoje ulubione książki. Okazją do spotkania przed Młynami Rothera ...

2021-06-15, godz. 13:52

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek na nakielskiej obwodnicy. Jeden z kierowców został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy.

» więcej