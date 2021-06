Wjechał ciężarówką na czerwonym świetle? Wypadek w Nakle, kierowca w stanie ciężkim

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek na nakielskiej obwodnicy/fot. materiały policji Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek na nakielskiej obwodnicy/fot. materiały policji

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek na nakielskiej obwodnicy. Jeden z kierowców został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy.