Ciężarówki z nadwagą. Jedna wiozła frezarkę do asfaltu, druga szkło

Pięć przeładowanych, a do tego dwa za długie zestawy, wycofali z ruchu funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej i wielkopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Niechlubny rekordzista ważył blisko 56 ton zamiast przepisowych 40 ton. Przewoźnicy nie posiadali wymaganych zezwoleń na przejazd nienormatywnych pojazdów. Czeka ich postępowanie administracyjne.

W środę (9 czerwca) na autostradzie A1, inspektorzy kujawsko-pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożącą frezarkę do asfaltu oraz szkło. Powodem tych interwencji było podejrzenie przekroczenia dozwolonej masy całkowitej.Zespół pojazdów z maszyną drogową ważył blisko 56 ton zamiast przepisowych 40 ton. Tak duży tonaż spowodował też przekroczenia nacisków osi naczepy na drogę o blisko 5 ton. Z kolei druga z zatrzymanych ciężarówek, przewożąca szkło, ważyła ponad 46 ton, zamiast dopuszczalnych 40 ton. Obie kontrole ITD zakończyły się wstrzymaniem transportów do czasu usunięcia naruszeń. Wobec przewoźników drogowych będą wszczęte postępowania administracyjne. Przedsiębiorcom grożą kary pieniężne.