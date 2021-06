Punkt szczepień na UTP dostał więcej dawek preparatu firmy Moderna

Punkt szczepień powszechnych przy UTP w Bydgoszczy ma 200 ponadplanowych dawek szczepionek Moderna. - Czekamy na osoby, które miały być zaszczepione drugą dawką - mówi Ewa Krakowiak, koordynatorka punku szczepień przy ul. Kaliskiego, i zachęca do rejestracji.

- Szczepionki zostały do nas przesunięte z punktów szczepień w Kołobrzegu. Są przeznaczone dla pacjentów, którzy czekają na przyjęcie drugiej dawki preparatu. Szczepionki są ważne do 19 i do 26 czerwca. Zapraszamy serdecznie wszystkich pacjentów z Bydgoszczy i okolic, szczególnie tych, którzy, np. z powodu wakacji nie mogli przyjąć tej drugiej dawki, bądź z powodów zdrowotnych musieli tą drugą dawkę przesunąć, i teraz z uwagi na małą dostępność Moderny mają kłopot z zarejestrowaniem się - mówi Ewa Krakowiak.Rejestracja prowadzona jest telefonicznie lub mailowo. Punkt szczepień powszechnych przy ul. Kaliskiego został uruchomiony przez miasto we współpracy z Przychodnią Bajka i UTP. Działa 7 dni w tygodniu, szczepienia odbywają się od 9 do 18.Rejestracja: 52 300 29 90 lub mailowo pod adresem: pps@przychodniabajka.pl (tu trzeba w treści maila podać PESEL i numer telefonu kontaktowego).