Mecz Polska - Słowacja: „Pooolskaaa, biało - czerwoni" usłyszymy w strefach kibica

W Petersburgu rozpoczął się mecz mistrzostw Europy między Polską a Słowacją. Miasto nad Newą jest organizatorem siedmiu spotkań podczas turnieju finałowego, w tym dwóch w fazie grupowej z udziałem „Biało-Czerwonych". Bydgoszczanie są już gotowi na wieczorne wrażenia sportowe. Mecz Polska-Słowacja na Euro można oglądać w strefach kibica, zorganizowanych w niektórych lokalach, na przykład w „Kubryku".

Z kibicami i restauratorami rozmawiali Jolanta Fischer i Andrzej Krystek. Nastroje w narodzie są optymistyczne, bodajże nikt z naszych rozmówców nie dopuszcza myśli o przegranej.Słowacja może być 30. rywalem piłkarskiej reprezentacji Polski, któremu gola strzeli Robert Lewandowski. Obie drużyny od godz. 18 grać będą w Sankt Petersburgu w meczu mistrzostw Europy.2-letni kapitan biało-czerwonych dotychczasowe 66 bramek w drużynie narodowej strzelił 29 rywalom. Pierwszym było trafienie do siatki San Marino w debiucie 10 września 2008. Ostatnim drugi gol przeciw Andorze w marcowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata w Warszawie.W międzyczasie uzyskał gole w meczach z: Irlandią, Singapurem, Bułgarią, Australią, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Norwegią, Niemcami, Koreą Południową, Białorusią, Grecją, Czarnogórą, Litwą, Gibraltarem, Gruzją, Szkocją, Islandią, Portugalią, Kazachstanem, Danią, Armenią, Rumunią, Chile, Łotwą, Izraelem, Słowenią, Bośnią i Hercegowiną oraz Węgrami.Lewandowski dotychczas czterokrotnie zagrał w meczach ze Słowacją, ale na listę strzelców się nie wpisał. Dwukrotnie było to w eliminacjach mundialu - w 2008 i 2009 roku, a Polska przegrała 1:2 i 0:1, oraz w dwóch potyczkach towarzyskich - w 2012 roku (1:0) i 2013 (0:2).W poniedziałek najlepszy piłkarz globu 2020 roku według FIFA po raz 120. wystąpi w reprezentacji. Zarówno w tym względzie, jak i w liczbie goli jest rekordzistą.W ocenie rosyjskich mediów Polacy będą faworytami poniedziałkowego meczu piłkarskich mistrzostw Europy w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Do takich wniosków doszły po analizie składów i ostatnich wyników obu drużyn, a także prognoz bukmacherów.- (Robert) Lewandowski wyzdrowiał po urazie, (Piotr) Zieliński też jest w formie, a (Grzegorz) Krychowiak, (Jan) Bednarek i (Wojciech) Szczęsny są stabilnie dobrzy. I dlatego przyznajemy reprezentacji Polski pierwszeństwo w pierwszym etapie mistrzostw Europy - prognozuje portal Championat. com. Reprezentacja Słowacji, według komentatora, w tym momencie wygląda na outsidera w swojej grupie na Euro.Portal wskazuje przy tym, że przygotowaniu biało-czerwonych przed mistrzostwami zaszkodziły kontuzje i eksperymenty, dlatego ich status jako faworytów można podać w wątpliwość. Niemniej, teraz już powrócili do polskiej drużyny jej najważniejsi zawodnicy.