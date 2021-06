Kosma Złotowski: Bez prawa weta, nie będzie Unii Europejskiej

Europoseł Kosma Złotowski, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK uważa, że gdyby doszło do likwidacji prawa weta w Unii Europejskiej, oznaczałoby to w praktyce koniec tej organizacji. Fot. FB

Europoseł Kosma Złotowski, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK uważa, że gdyby doszło do likwidacji prawa weta w Unii Europejskiej, oznaczałoby to w praktyce koniec tej organizacji.

– Jeśli do tego dojdzie to będzie właściwie koniec UE. Weto jest ostateczną bronią państwa, które się na coś nie zgadza, które czuje się nieszczęśliwe. Jeśli jakieś państwo czułoby się przez długi czas pomijane to na pewno skończyłoby się to tym, czym skończyło się podobne postępowanie w stosunku do Wielkiej Brytanii, która, jak wiemy, opuściła UE, więc jeśli państwa zaczną opuszczać UE to będzie jej koniec – powiedział Kosma Złotowski.