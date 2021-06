„Obóz Auschwitz powstał dla Polaków”. Uczcili rocznicę pierwszego transportu

Uczcili 81. rocznicę pierwszego transportu do obozu koncentracyjnego Auschwitz/fot. Elżbieta Rupniewska

Minutą ciszy i odśpiewaniem hymnu Polski przedstawiciele bydgoskich środowisk narodowych uczcili 81. rocznicę pierwszego transportu do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Jak przypomina Artur Grygrowicz z Ruchu Narodowego Bydgoszcz, na początku do tego miejsca zagłady trafiali wyłącznie Polacy, którzy byli tam wysyłani z więzienia w Tarnowie.- Do Tarnowa byli zwożeni z różnych miejsc Polski, m.in. z katowni w Zakopanem, gdzie było osadzonych kilkanaście tysięcy Polaków – mówi. - Dlaczego upamiętniamy ten dzień? Jest bardzo ważny, bo dziś często się mówi, że Auschwitz nie było przeznaczone dla Polaków, a jest to wierutne kłamstwo. Auschwitz powstało w celu eksterminacji i zagłady narodu polskiego w pierwszej kolejności, dopiero później odbył się tam holocaust ludzi narodowości żydowskiej. Oczywiście bardzo współczujemy wszystkim tym ludziom i również o nich pamiętamy każdego roku – dodaje.Skromna uroczystość odbyła się na cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności.