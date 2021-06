Wykopali sto monet. „Krzyżacki skarb, pewnie żołnierz ukrył i nie wrócił” [zdjęcia]

Sto srebrnych monet z czasów krzyżackich znaleźli poszukiwacze skarbów z Wielkiej Nieszawki w Nadleśnictwie Cierpiszewo. To rzadko zdarzające się znalezisko.

Członkowie grupy historyczno-eksploracyjnej „Weles" na monety natknęli się w marcu. Od razu zgłosili sprawę do konserwatora zabytków. Od tego czasu teren był przeszukiwany, czy nie ma tam innych skarbów.- Okazało się, że 100 monet było jedynym znaleziskiem w tamtej okolicy - tłumaczy jeden z poszukiwaczy Arkadiusz Wyrzykowski. - Było wśród nich kilka monet Michała Küchmeistera -wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, też monety Kazimierza Jagiellończyka, były ponadto jednostronne monety srebrne z mennicy toruńskiej, bardzo rzadkie. Nazywamy to skarbem krzyżackim, bardzo rzadkim, zdarzają się monety pojedyncze, podwójne, ale sto to wielka rzadkość. Myślę, że to kilkumiesięczny żołd jakiegoś rycerza – raczej go nie zgubił, tylko musiał schować i już nie wrócił.Skarb jest obecnie poddawany konserwacji i trafi do któregoś z muzeów.