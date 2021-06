Swoją służbę pełnią od 100 lat. Jubileusz „Zielonej Siódemki”

Harcerze ze szczepu „Zielona Siódemka” w Bydgoszczy są dumni ze swojej historii i dorobku. W związku z jubileuszem w Bazylice św. Wincentego a Palo odbyła się msza z udziałem harcerzy. Zabrzmiały harcerskie piosenki, zorganizowano też zbiórkę harcerską szczepu, a podczas uroczystości wbito gwóźdź pamiątkowy w drzewiec sztandaru.

Wyróżniającym się harcerzom oraz przyjaciołom wręczono specjalne odznaczenia. A sama „Zielona Siódemka” została wyróżniona medalem marszałka Unitas Durat.- Harcerze na wielu etapach naszej trudnej historii pokazali swoje przywiązanie do najwyższych wartości - mówił wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski.- Bydgoska „Zielona Siódemka” to piękny kawał historii, przenoszonej z pokolenia na pokolenie. Te same wartości, ale z poczuciem zmieniającego się świata, który staje się coraz bardziej nowoczesny, ale te najbardziej tradycyjne wartości zawsze są najważniejsze - powiedział Zbigniew Ostrowski.- Harcerstwo zawsze się obroni. To jest przygoda, nauka, ale w taki najcudowniejszy sposób, czyli poprzez działanie, bycie z innym człowiekiem, poprzez przeżywanie przygód, poznawanie świata. To się nie zmieni i to będzie zawsze przyciągało najmłodszych (...) To stulecie wiele dla nas znaczy, jest ważnym dla nas momentem. To jest ogromny przedział czasu - wiele życiorysów, wiele wydarzeń, wiele rzeczy się działo przez ten czas, przeżyliśmy wiele przygód na harcerskim szlaku i to jest coś, co jest też naszą dużą odpowiedzialnością i dumą - powiedziała Dorota Sucharska, komendanta szczepu „Zielona Siódemka”.Sobotnie uroczystości zakończyło wmurowanie kamienia pod dębem stulecia i zakopanie kapsuły czasu w Parku Bydgoskiego Harcerstwa na Osiedlu Leśnym. We wtorek (15 czerwca) w ramach jubileuszowych obchodów 100-lecia „Zielonej Siódemki” na budynku Seminarium Duchownego przy ul. Grodzkiej odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica.