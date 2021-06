Męska Szopa w Bydgoszczy. Fani majsterkowania będą zachwyceni

Męska Szopa mieści się przy ulicy Abrahama 8a na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Fot. Bogumiła Wresiło

Szlifierki, wiertarki, młotki i piły! Do tego kilka stanowisk i dwie sale do prac ślusarskich i obróbki drewna. W Bydgoszczy w samo południe otwarta zostanie Męska Szopa.

To pierwsze takie miejsce w regionie i piąte w Polsce. Wyposażone w narzędzia i elektronarzędzia, w którym każdy może odnaleźć w sobie pasję do majsterkowania i spędzić aktywnie wolny czas. Męska Szopa to miejsce dla wszystkich bez względu na wiek i płeć.

Warsztatową przestrzeń stworzyła i prowadzi Fundacja Aktywny Warsztat a partnerem jest sieć Jula.



Męska Szopa mieści się przy ulicy Abrahama 8a na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Zapisy na spotkania przyjmowane są mailowo lub telefoniczne poprzez stronę aktywnywarsztat.pl oraz fb stronę Męska Szopa Bydgoszcz