Odnowienie aktu poświęcenia Narodu Polskiego Jezusowemu Sercu

W piątek w święto Najświętszego Serca Jezusowego, episkopat Polski dokona uroczystego odnowienia aktu poświęcenia Narodu Polskiego Jezusowemu Sercu.

11 czerwca przypada liturgiczne święto Najświętszego Serca Jezusowego. Po raz pierwszy w Polsce akt ten poprowadził prymas Edmund Dalbor w roku 1920. Uroczystości miały miejsce na Jasnej Górze i stanowiły odpowiedź na zbliżające się od wschodu zagrożenie bolszewickiej ekspansji. Trzy tygodnie później doszło do „cudu nad Wisłą”.– Ten akt poświęcenia ojczyzny to nic innego jak szansa byśmy w wymiarze narodowym na tę miłość Jezusa odpowiedzieli. Uświadomili sobie, że ją mamy i poświęcając siebie w tym tekście, który przygotowywali biskupi nasi, maksymalnie swoje życiowe wyzwania, problemy, trudności, zawrzeć i na dar miłości jezusowej się otworzyć i ten dar przyjąć i w tym darze szukać ocalenia swojego i rozpalać w sobie nadzieję na przyszłość. Tak my przeżywamy ten czas i będziemy go mocno, we wspólnocie, nie tylko parafii, ale gości którzy tu przybędą przeżywali – powiedział proboszcz bydgoskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa — ks. Krzysztof Buchholz.Uroczystości odbędą się także o 18.00 we wszystkich polskich parafiach.