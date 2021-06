Trwa pierwszy szczepionkowy weekend we Włocławku - jedną dawką

Wszyscy chętni mieszkańcy Włocławka i okolicznych miejscowości od piątku do niedzieli (11 - 13.06.) będą mogli skorzystać ze szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson, bez wcześniejszej rejestracji.

Lokalizacja punktu szczepień: parking przy Domu Towarowym „Wiślanin”, ul. Wincentego Witosa.Punktu będzie działał od piątku (11.06) do niedzieli (13.06) od godz. 10:00 do godzin wieczornych lub do wyczerpania szczepionek.- Na każdy dzień przygotowaliśmy blisko 200 dawek preparatu Johnson&Johnson - mówi Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody Mikołaja Bogdanowicza.Do tej pory we Włocławku wykonano 53638 szczepień z czego 16591 drugą dawką.