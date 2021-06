W toruńskim lesie znaleziono rycerską ostrogę z czasów średniowiecza

Ostrogę znalazł pan Marcin Siuda z synem, podczas przeczesywania lasów Nadleśnictwa Cierpiszewo, niedaleko Torunia. Pan Marcin jest członkiem Grupy Historyczno-Eksploracyjnej WELES.

Ostroga to oporządzenie niezbędne dla ówczesnych rycerzy, szczególnie w zgiełku bitewnym. Dzięki temu oporządzeniu rycerze w chorągwi mogli panować nad układem formacji i manewrowości konnicy. Ostroga była niezbędna do manewrowania koniem.Ta odnaleziona podczas poszukiwań jest z pewnością artefaktem z okresu średniowiecza, prawdopodobnie z około 1300-1400 roku. Charakteryzowało je specyficzne wygięcie ramion mocujących do paska i wydłużony element - kabłąk do którego była przytwierdzona gwiazdka. Znaleziona ostroga posiada zachowane sprzączki do pasków mocujących z tzw. garnituru. Ostroga będzie poddana konserwacji i renowacji.Ostroga prawdopodobnie została zgubiona na zejściu ze skarpy lub podczas pospiesznej jazdy na jej szczycie, a potem zsunęła się przez setki lat kilka metrów w dół.Poszukiwania przedmiotów może odbywać się wyłącznie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właściciela lub zarządcy terenu - w przypadku lasów państwowych jest nim właściwy terytorialnie nadleśniczy.