Agresywny indyk terroryzował mieszkańców Białych Błot. Gdzie właściciel?

Gmina Białe Błota poszukuje właściciela indyka, który kilka dni temu sterroryzował mieszkańców ulicy Centralnej. Spanikowany, a przez to agresywny ptak szarżował na przechodniów tak długo, aż z pomocą lekarza weterynarii udało się go - z trudem - odłowić.

Indyk - już nieco spokojniejszy - czeka, aż ktoś go odbierze. Niestety, na razie nikt się do tego ptaszka nie przyznaje...- Spokój wrócił więc na ulicę Centralną, my zaś - pilnie - poszukujemy właściciela zagubionego indyka. Zestresowany ptak oczekuje swego hodowcy u weterynarza. Jeśli stwierdził ktoś braki w swojej hodowli, proszony jest o szybki kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Białe Błota pod nr. tel.: 52 311 17 50 - czytamy na stronie gminy Białe Błota.