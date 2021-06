Potrąciła dwie osoby na przejściu dla pieszych. Z urazami trafiły do szpitala

Grudziądzcy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, w którym ucierpiało dwóch pieszych. Kierująca citroenem potrąciła dwie osoby przechodzące przez oznakowane przejście. Ranni z urazami zostali przetransportowani do szpitala.

Do wypadku doszło w środę o godz. 14.50 na ulicy Małogroblowej w Grudziądzu. - 35-letnia kierująca pojazdem citroen nie zauważyła dwóch pieszych znajdujących się na przejściu, doszło do potrącenia – relacjonuje mł. asp. Łukasz Kowalczyk, p.o. oficera prasowego Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu. - W wyniku zdarzenia obie osoby doznały urazów rąk i zostały przetransportowane do szpitala, gdzie okazało się, że ich obrażenia są na tyle poważne, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek drogowy.Policjanci zatrzymali kierującej elektronicznie prawo jazdy. 35-latce za spowodowanie wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. - Nowe przepisy, które weszły w życie 1 czerwca obligują kierowców do zachowania szczególnej ostrożności, ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, jak i chcącemu przez nie przejść – przypominają policjanci.