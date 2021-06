Strażacy zrobili akcję, żeby bezpieczne były wakacje! Zapamiętaj te zasady!

Strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego we Włocławku gotowi do sezonu letniego. Fot. Agnieszka Marszał

Strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego we Włocławku gotowi do sezonu letniego.

W środę nad jeziorem Czarnym zaprezentowali sprzęt i przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują nad wodą.– Wakacje tuż, tuż i takie piękne miejsca, plaża, jezioro powinny kojarzyć się nam z relaksem i wypoczynkiem. Żeby tak było trzeba pamiętać o pewnych zasadach: nigdy nie skacz do wody w miejscu sobie nieznanym, nie wchodź do wody pod wpływem alkoholu, pływaj tylko w miejscu do tego wyznaczonym – powiedział brygadier Dariusz Krysiński, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 we Włocławku.Włocławskich strażaków w działaniach na wodzie wspierają woprowcy i policjanci.