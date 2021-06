Stres medyków podczas pandemii COVID-19: finał badań w Bydgoszczy

- Lęk, brak zaufania w przekaz medialny, poczucie bezradności wobec niemożliwości pomocy pacjentowi – takie emocje odczuwali medycy podczas pandemii COVID-19 – wynika z badań, prowadzonych przez naukowców Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Bydgoscy naukowcy zakończyli ogólnopolskie badanie dotyczące stresu medyków podczas pandemii. Chcieli dowiedzieć się, jak przedstawiciele służby zdrowia przeżywali ten trudny czas, jak reagowali na stres, jak sobie z nim radzili. Są już pierwsze wnioski, niebawem, będzie publikacja.- Lęk był bardzo silny na początku i wiązał się z tym, że nie było zabezpieczeń i że ludzie nie mieli dostępu do odpowiednich środków ochrony - mówi profesor Alina Borkowska z Collegium Medicum UMK. - To się potem zmieniło, ale znaczenia nabrały inne czynniki - na przykład to, że nie ufano w przekaz medialny. Potem paradoksalnie - latem ubiegłego roku – lęk w wielu przypadkach zmniejszył się. Nasilał się za to u grupy lekarzy, która miała do czynienia z pacjentami chorymi na COVID-19. Źródłem tego niepokoju i dyskomfortu było poczucie bezradności wobec niemożliwości pomocy pacjentowi – dodaje.W badaniu wzięły wszystkie grupy medyków - nie tylko lekarze i pielęgniarki.Więcej w materiale Sławy Skibińskiej-Dmitruk.