Kto podrzuca odpady do lasu? Jest kolejne znalezisko

Dwa zbiorniki po 1000 litrów z nieznaną substancją porzucili w lesie nieustaleni sprawcy w miejscowości Suchatówka niedaleko drogi krajowej nr 15 łączącej Inowrocław i Toruń.

- Natychmiast po znalezieniu odpadów poinformowaliśmy odpowiednie służby. Miejsce zostało zabezpieczone, a sprawę obecnie prowadzi komisariat policji Gniewkowo. Straż pożarna dokonała oględzin zbiorników, nie było żadnych wycieków. Nie jesteśmy jeszcze w stanie dokładnie stwierdzić co to za ciecz, ponieważ nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań, ale po podejściu do zbiorników czuć wyraźnie zapach rozpuszczalnika oraz farb - powiedział Jakub Cichocki, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Gniewkowo.Podobne znaleziska odkryto w ostatnich dniach w Nadleśnictwie Szubin oraz Bydgoszcz.