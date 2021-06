Ekologiczny mural powstanie na bydgoskich Wyżynach. Ogłoszono konkurs na projekt i wykonanie

W Bydgoszczy powstanie kolejny mural. Tym razem o tematyce ekologicznej. Przyjazny środowisku będzie nie tylko motyw, ale także farby, które zostaną użyte do jego wykonania. Miasto ogłosiło właśnie konkurs na projekt i wykonanie.

Tematyka powinna nawiązywać do szeroko rozumianej ekologii – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności ludzi za miejsce w którym żyją.„Płótnem” dla tego wielkiego obrazu będzie ściana szczytowa wieżowca przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 1. Ściana ma 11,8 m szerokości i 34,2 m wysokości. Mural powinien nieść ekologiczny przekaz, jednocześnie powinien być wykonany w sposób trwały, przy użyciu ekologicznych farb o pozytywnym wpływie na otoczenie – oczyszczających powietrze ze szkodliwych zanieczyszczeń gazowych (na bazie fotokatalitycznych farb mineralnych).- Jeden metr kwadratowy ekologicznej farby antysmogowej absorbuje 0,44 g tlenku azotu, który jest bardzo trującą substancją. Taką samą ilość absorbuje jedno drzewo w ciągu jednego dnia. Powierzchnia ściany ma 374 m kw. - to tak, jakbyśmy posadzili 374 drzewa – powiedział Marek Iwiński, Plastyk Miasta.Bydgoski ratusz czeka na pomysły do 30 lipca. Zwycięzca konkursu otrzyma pieniądze na wykonanie muralu do 50 tys. złotych oraz nagrodę w wysokości 5 tys. Na wykonanie pracy będzie miał czas do 15 października.