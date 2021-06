Kolejne drogi lokalne zostaną zmodernizowane. Umowy podpisane

Kolejne kujawsko-pomorskie samorządy podpisały umowy na dofinansowanie dróg lokalnych. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaznaczył, że w tym roku uda się podpisać tysięczną umowę na dofinansowanie remontów lokalnych dróg.

- Będziemy liczyć, która umowa będzie tą tysięczną na przebudowę drogi samorządowej, odkąd jestem na stanowisku wojewody kujawsko-pomorskiego. Wliczam również te umowy z samorządami, które pozyskały środki w ramach wszystkich kryzysowych momentów, jakie przeszły przez województwo kujawsko-pomorskie. Po nawałnicy z 2017 blisko 100 dróg zostało wykonanych, je również wliczam do tego pakietu - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski podkreślił, że pieniądze dzielone są sprawiedliwie.- Do czasu środków unijnych praktycznie nie było żadnych pieniędzy zewnętrznych, które wspomagałyby inwestycje drogowe zainteresowanych samorządów. W pierwszym etapie budowano infrastrukturę drogową - autostrady i drogi krajowe. Potem pojawiły się „schetynówki”, czyli jeszcze skromne środki na drogi lokalne. Ten aktualny program wspierania budowy dróg samorządowych jest ze wszech miar bardzo potrzebny. W naszym województwie od wielu lat nie ma żadnych kontrowersji w środowiskach samorządowych, jeśli chodzi o podział tych środków. W mojej ocenie są one dzielone sprawiedliwie i dobrze, że te pieniądze po prostu są - powiedział Eugeniusz Gołembiewski.Wojewoda zapowiedział kolejne konkursy na dofinansowanie dróg lokalnych.