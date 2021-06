Sprzedawał towary przez Internet, ale ich nie wysyłał. Wpadł w Warszawie

Kryminalni z Inowrocławia namierzyli i zatrzymali w Warszawie oszusta ze Złotnik Kujawskich, który był poszukiwany czterema listami gończymi.

Mężczyzna ma na swoim koncie wiele przestępstw za pośrednictwem portali internetowych. - Metodą, jaką się posługiwał to oferowanie do sprzedaży różnych towarów, których nigdy nie wysyłał – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.21-letni mieszkaniec gminy Złotniki Kujawskie był poszukiwany od ponad roku czterema listami gończymi przez różne prokuratury z kraju. - Ukrywał się, bo chciał uniknąć odpowiedzialności za oszustwa. Kryminalni namierzyli go i zatrzymali w jednym z mieszkań na warszawskim Targówku. Od razu trafił do aresztu śledczego w Warszawie. Tam będzie oczekiwał na dyspozycje poszczególnych prokuratur, które prowadzą przeciwko niemu postępowania karne – informuje asp. szt. Drobniecka.