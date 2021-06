Święto Województwa: sesja dla bohaterów. To oni walczą z COVID-19 [zdjęcia]

Najpierw Msza św. w Bazylice, potem uroczysta sesja sejmiku województwa w Filharmonii Pomorskiej. Oficjalne obchody Święta Województwa odbywały się w poniedziałek w Bydgoszczy.

– To spotkanie dedykujemy naszym bohaterom – mówił w swoim wystąpieniu w Filharmonii marszałek Piotr Całbecki, zwracając się do służb zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19. Na sali obecni byli przedstawiciele prawie stu instytucji z regionu walczących z epidemią, byli oni specjalnymi gośćmi uroczystej sesji. Odebrali podziękowania podpisane przez marszałka województwa i przewodniczącą sejmiku Elżbietę Piniewską.Oprawą posiedzenia były przygotowana przez toruńską Książnicę Kopernikańską wystawa poświęcona doktor Wandzie Błeńskiej (1911-2014), związanej biograficznie z Toruniem lekarce, która przez wiele lat prowadziła w Ugandzie ośrodek dla trędowatych, a także wykład na temat doktor Błeńskiej, który wygłosił prof. Michał Białkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Uroczysta sesja sejmiku co roku stanowi kulminacyjny punkt Święta Województwa. Sesja co roku odbywa się w jednej z trzech stolic byłych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, które tworzą obecne województwo kujawsko-pomorskiego. Przed sesją uroczystej Mszy św. w bydgoskiej Bazylice przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel.