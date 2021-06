Policyjny dron latał nad trasami nr 5, 10 i 25. Co robili kierowcy? [wideo]

Policjanci z bydgoskiej drogówki kolejny raz latali dronem nad drogami powiatu bydgoskiego. Tym razem obserwowali ruch w Tarkowie Dolnym, Włókach oraz Zielonczynie.

W dzień wyjazdów na długi weekend (02 czerwca) oraz powrotów (06 czerwca), policjanci podglądali przy pomocy drona zachowanie kierowców na drodze krajowej nr 5, 10 oraz 25.- Jak się okazało, nie wszyscy kierowcy wiedzą, że nie wolno wyprzedzać w miejscach, gdzie jest podwójna linia ciągła – informuje podkom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego KWP w Bydgoszczy. - W trakcie działań mundurowi ujawnili dziewięcioro kierowców, którzy nie stosowali się do znajdującego się tam oznakowania i obowiązujących przepisów, wyprzedzając inne pojazdy w niedozwolonym miejscu. Ośmioro z nich zostało ukaranych mandatem, a w stosunku do jednego został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.Taryfikator przewiduje za powyższe wykroczenie 200 złotych mandatu i 5 punktów karnych. Policjanci drogówki zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane.