Włocławek też kręci. Kto zdobędzie Puchar Rowerowej Stolicy Polski?

Władze Włocławka zachęcają mieszkańców do kręcenia kilometrów dla miasta w ramach konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Fot. Tomasz Kaźmierski

– Każdy może dołączyć do rywalizacji. Wystarczy tylko pobrać specjalną aplikację na telefon – mówi Łukasz Pszczółkowski - dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta.– Przede wszystkim to jest dobra zabawa i fajny środek lokomocji zwłaszcza w tak piękne dni i w tak pięknym okresie jak teraz. Wsiadając na rower uruchamiamy aplikację „Aktywne miasta” i jedziemy. We Włocławku zarejestrowało się 115 osób, mamy nadzieję, że będzie więcej – powiedział Łukasz Pszczółkowski.Niestety w długi weekend pojawiły się problemy z działaniem aplikacji rejestrującej przejazdy. Trwają prace naprawcze.Niedawno Włocławek znalazł się na 5. miejscu w rankingu dziesięciu polskich miast pod względem dostępności ścieżek rowerowych na mieszkańca. Takie zestawienie przygotowała w maju wyszukiwarka obiektów wakacyjnych Holidu.