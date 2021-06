O wychowaniu i rodzinie w Toruniu. Rozpoczął się Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej

W Toruniu zainaugurowano trzydniowy Kongres Pedagogiki Chrześcijańskiej pod hasłem „Wychowanie trwa wiecznie”. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele kościoła, środowiska akademickiego i rządu.

W poszukiwaniu systemu wartości istotna jest osoba wychowawcy, m.in rodziców i nauczyciela - podkreśla ks. Zbigniew Formella, profesor Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.– Wszyscy ci, którzy prezentują pewną zgodność w swoim systemie, pomiędzy tym co myślą, pomiędzy tym co mówią, pomiędzy tym co czynią, pomiędzy tym kim są, jeżeli to jest autentyczne, to wówczas to przekonuje. Dzieciom nie trzeba dużo mówić, z dziećmi trzeba być, pokazywać im, jak w praktyce żyć. Nie narzucać im swoich poglądów, czy sposobów myślenia – powiedział ks. Zbigniew Formella.– Szkoła, nauczyciele, wychowawcy, powinni wspierać rodziców jeśli mają problem, być również busolą dla tych młodych ludzi, którzy takiego szczęścia, jako rodzice świadomi zagrożeń dzisiejszego świata, tej świadomości nie mają – powiedział dr Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.We wtorek kongres przenosi się do Warszawy. Wystąpią m. in: prof. Przemysław Czarnek - minister edukacji i nauki oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Wykłady będą transmitowane w Internecie na stronie wychowanie.org.