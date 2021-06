Zwłoki w Zgłowiączce pod Włocławkiem. Czy to 25-letni Kamil?

Tragedia pod Włocławkiem. W niedzielę ze Zgłowiączki wyłowiono zwłoki młodego mężczyzny. Prawdopodobnie to ciało 25-letniego Kamila z gminy Brześć Kujawski, który zaginął tydzień temu.

Mężczyzna w poprzednią niedzielę oddalił się ze szpitala we Włocławku. Jego poszukiwania trwały tydzień. 6 czerwca ciało w rzece w okolicach Machnacza zauważył kajakarz. Na miejscu pracowali biegły i prokurator. Według nieoficjalnych ustaleń rodzina Kamila rozpoznała go po ubraniach. Na poniedziałek zaplanowano przesłuchanie, które ma potwierdzić tożsamość mężczyzny. Policyjne śledztwo ustali, w jakich okolicznościach doszło do jego śmierci.