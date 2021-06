Czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki? Dr Patryk Tomaszewski: „To raczej sondowanie”

Dr Patryk Tomaszewski, politolog, który był gościem Rozmowy dnia w Polskim Radiu PiK, uważa, że zapowiedź powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki to raczej sondowanie możliwości. Powroty polityków nie są łatwe i często bywają nieudane — przestrzegał politolog.

– Zdaje się, że jest to próba gry politycznej, próby sondowania. Nie przesądzałbym czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki. Nie wydaje mi się też, żeby dziś był zbawcą opozycji, ponieważ PO znacznie się zmieniła przez ostatnie lata, przesunęła się w lewo, pojawił się także nowy gracz w postaci pana Hołowni, więc ta zapowiedź to chyba podobnie jak zapowiedź powrotu pana prezydenta Komorowskiego, nie iścił bym z tego zwycięstwa dla opozycji – powiedział dr Patryk Tomaszewski.