Strajk Przedsiębiorców krytykuje ograniczenie handlu w niedziele

Przeciwko ograniczeniom handlu w niedzielę wypowiadają się przedstawiciele Strajku Przedsiębiorców w Bydgoszczy.

Jak mówi Krystian Wiśniewski, małe sklepy indywidualnych przedsiębiorców nie mają szans wygrać na rynku z małymi sklepami sieciowymi, które i tak są czynne w niedziele. Właściciele nie mogą bowiem zaproponować niższych cen czy wyższych zarobków dla pracowników, niż w wielka sieć.- Strajk Przedsiębiorców nie popiera ograniczeń handlu w niedzielę. Powinny być te placówki otwarte, bo pomogłoby to ruch w sklepach, kolejki do kas. Zyski, które czerpie rząd, mógłby przeznaczyć na doinwestowanie pracowników, tak aby w niedzielę pracownicy mieli chęć przyjść do pracy - powiedział Krystian Wiśniewski.Jak dodaje Krystian Wiśniewski chodzi o dodatkowe stawki za pracę w niedziele.