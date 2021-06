Wybuch w domu we wsi Mozgowina (gm. Dąbrowa Chełmińska)

Wybuch w domu we wsi Mozgowina. Jedna osoba z czterech przebywających wewnątrz została poszkodowana./fot. Bydgoszcz 998

W chwili eksplozji wewnątrz przebywały 4 osoby. Jedna z nich doznała obrażeń ciała i wymagała pomocy medycznej. Budynek nie nadaje się do zamieszkania.

Do akcji skierowano 8 zastępów straży pożarnej z PSP i OSP. Budynek został bardzo poważnie uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku. Wstępne informacje wskazują, że doszło do wybuchu gazu. Przyczyny i przebieg zdarzenia wyjaśni dochodzenie.Jednostki interweniujące na miejscu:- JRG 2 Bydgoszcz Fordońscy strażacy- JRG SP PSP w Bydgoszczy- Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Chełmińskiej- Ochotnicza Straż Pożarna w Czarżu- OSP Wałdowo- OSP Gzin