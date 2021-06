Wojskowy marsz, pokaz musztry, bitwa - to Hallerowski festyn w Toruniu

Obozowisko wojskowe Błękitnej Armii wyrośnie dziś (04.06.) na Rynku Staromiejskim w Toruniu, gdzie Drużyna Wojów Słowiańskich „Dąb Pomorza" przygotowała atrakcje z okazji 61 rocznicy śmierci honorowego obywatela Torunia - gen. Józefa Hallera oraz z okazji 104 rocznicy podpisania dekretu o utworzeniu „Błękitnej Armii".

W programie są inscenizacje nawiązujące do najważniejszych wydarzeń z życia generała. Zaplanowano przemarsze oddziału Hallerczyków przez Starówkę, pokazy musztry, będzie też punkt poborowy do Armii Hallera i szpital połowy dla rannych. Mieszkańcy dostaną pierwszą stronę gazety toruńskiej z 18 stycznia 1920 roku. Atrakcje potrwają od 13 do 18.START, godz. 13.00 - Rynek Staromiejski14:00 Punkt rekrutacyjny polskiej armii we Francji15:00 potyczka pod Gniewkowem16:00 wkroczenie Błękitnej Armii do Torunia17:00 Zaślubiny Polski z morzem (bulwar filadelfijski - przystań „Katarzynki")