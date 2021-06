Konfederacja: Nie można dzielić ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych

Działacze Klubu Konfederacji w Bydgoszczy krytykują luzowanie obostrzeń epidemicznych dla osób zaszczepionych. A co z niezaszczepionymi ? - pyta Artur Grygrowicz.

Od 6 czerwca przywrócona będzie możliwość organizowania targów, konferencji, wystaw. - Będą mogły być otwarte sale zabaw, zwiększony będzie też limit imprez i zgromadzeń - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Organizator jest odpowiedzialny za weryfikowanie tego, kto jest zaszczepiony, a osoba, która przychodzi i twierdzi, że jest, musi to udowodnić i wykazać - poinformował szef resortu zdrowia.Krytykują to działacze Klubu Konfederacji. - To dla nas absolutnie niedopuszczalne, żeby dzielić Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych, i robić tak, że ci pierwsi będą mieli lepiej od tych drugich – mówi Artur Grygrowicz.Joanna Geisler-Grygrowicz pyta natomiast, kto będzie sprawdzał zaświadczenia o szczepieniu ? Jej zdaniem - „wydawałoby się dobry pomysł, w realnym życiu doprowadzi do nadużyć”. - Spowoduje to wielkie nadużycia. Każdy z nas podpisuje dokumenty, nie wszystkie osoby są uprawnione do zaglądania do tych danych – mówi.Działacze Klubu Konfederacji krytycznie oceniają też loterię dla zaszczepionych.