Już jest Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Na linii lekarz, pielęgniarka, położna

NFZ zachęca do korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej za pomocą nowej Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Wystarczy zadzwonić na numer bezpłatnej infolinii 800-137-200 lub skontaktować się ze specjalistą poprzez wideoczat.

Teleplatforma pierwszego kontaktu jest dostępna poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 rano następnego dnia oraz w soboty i niedziele i w dni wolne od 8:00 rano do 8:00 rano dnia następnego. Kontaktując się otrzymamy poradę pielęgniarki, położnej oraz poradę lekarską w formie telekonsultacji. w trakcie tej porady możemy otrzymać e- receptę, e - zwolnienie i na przykład zalecenia, co do dalszego postępowania lub dalszego sposobu leczenia - mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.Szczegółowe informacje o platformie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.