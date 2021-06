Budżet obywatelski: bydgoszczanie wybrali najbardziej pilne inwestycje [wideo]

Rewitalizacja nabrzeży Brdy, przebudowa ul. Nakielskiej i rewitalizacja Kanału Bydgoskiego - to inwestycje, które według mieszkańców Bydgoszczy powinny być realizowane w pierwszej kolejności.

W konsultacjach wzięło udział ponad 17 tysięcy mieszkańców. Bydgoszczanie oddali 46,5 tysiąca głosów. Niemal 5 tys. na rewitalizację nabrzeży Brdy. Zwycięskie projekty zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu.- Cieszę się, że w głosowaniu tak dużą liczbę głosów zdobyły zadania związane z rewitalizacją terenów rekreacyjnych. Dużo inwestycji tego typu już zrealizowaliśmy, kolejne związane z nabrzeżami Brdy i Kanału Bydgoskiego uzupełnią te działania – mówił prezydent Rafał Bruski.Konsultacje trwały od 22 marca do 21 maja. Bydgoski ratusz przedstawił mieszkańcom 15 inwestycji, z których można było wybrać trzy. Wysoko uplasowała się infrastruktura rowerowa. Ostatnie miejsce zajęła budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej. Na szarym końcu znalazły się także fordońskie inwestycje: utworzenie centrum kultury i rewitalizacja parku akademickiego. 11. miejsce zajęła budowa zachodniej pierzei Starego Rynku, a 9. rozbudowa stadionu Polonii. Konsultacje zorganizowano dlatego, że w miejskiej kasie nie ma pieniędzy na wszystkie inwestycje. Prezydent wyjaśniał, że to nie tylko efekt pandemii, ale także rządowych decyzji, które coraz bardziej finansowo obciążają samorząd.