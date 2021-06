W długi weekend w Bydgoszczy można zaszczepić się bez rejestracji

W dniach 4-6 czerwca, w punkcie szczepień powszechnych na UTP będzie można zaszczepić się szczepionką firmy Johnson&Johnson - bez kolejki i bez rejestracji.

Bydgoszcz organizuje akcję dla wszystkich chętnych, którzy skończyli 18 lat i mają e-skierowanie.W dniach 4-6 czerwca, w godzinach 9.00-16.00 w wojewódzkim pilotażowym punkcie szczepień zlokalizowanym na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym będzie mogło zaszczepić się 500 osób. Szczepionka Johnson&Johnson wymaga przyjęcia tylko jednej dawki.Przypominamy, że bydgoszczanki i bydgoszczanie, którzy chcą się zaszczepić przeciw koronawirusowi, a mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, mogą skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez miasto transportu.Ta forma pomocy skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami i powyżej 70 roku życia, mających problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień. Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego transportu na szczepienie, muszą wskazać podczas rozmowy z pracownikiem termin i miejsce szczepienia. Transport na szczepienie umawia się pod numerem telefonu: (52) 510 88 66. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15. Transport obejmuje przejazd z domu do przychodni oraz powrót do domu po szczepieniu. Osoby, które mają trudności z poruszaniem się, mogą skorzystać z usługi ze swoim opiekunem. W pojeździe znajduje się miejsce do przewożenia wózków inwalidzkich.