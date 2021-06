Ruszyła kolejna edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego [wideo, zdjęcia]

Głosowanie elektroniczne, zakaz budowy parkingu w miejscu parku i podobnych do siebie inwestycji w odległości mniejszej niż 500 metrów - to najważniejsze zmiany zasad w najnowszej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekty można zgłaszać do 15 lipca - powiedział koordynator BBO Jacek Rosół.- Każdy mieszkaniec może zgłosić trzy projekty osiedlowe, trzy projekty ponadosiedlowe są to duże zadania inwestycyjne o wartości około 1,5 mln zł oraz trzy małe projekty społeczne, czyli działania aktywizujące mieszkańców na przykład koncerty, wystawy. Przygotowaliśmy dla mieszkańców szczegółową listę kontaktową do pracowników jednostek i urzędników, którzy pomogą przy etapie zgłaszania projektów. Planowane są spotkania online oraz w formule na świeżym powietrzu - powiedział Jacek Rosół.Pula pieniędzy wynosi niemal 16 mln złotych. Głosować można także za pomocą komputerów udostępnionych w budynkach użyteczności publicznej lub za pośrednictwem infolinii, na zasadach podobnych do obowiązujących w wyborach powszechnych.