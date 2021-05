Wodny plac zabaw nad jeziorem czy inteligentne przejścia? Włocławek wybiera

Jezioro Czarne we Włocławku/fot. Wikimapia.pl

Włocławski ratusz ogłosił listę projektów wstępnie zakwalifikowanych do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Znalazło się na niej 39 pozycji.

Rozwój systemu roweru miejskiego, rozbudowa skateparku, inteligentne przejścia dla pieszych, wodny plac zabaw nad jeziorem Czarnym czy organizacja eventu koszykarskiego z okazji 30-lecia gry Anwilu w ekstraklasie - między innymi takie projekty zgłosili mieszkańcy Włocławka do budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Zakończyła się weryfikacja propozycji, teraz będzie czas na odwołania.- Każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w formie pisemnej w terminie 7 dni. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis odwołującego – tłumaczą urzędnicy.Lista projektów ostatecznie zakwalifikowanych pod głosowanie będzie znana 18 czerwca, trzy dni później rozpocznie się głosowanie. Zwycięskie projekty włocławskiego budżetu obywatelskiego na rok 2022 poznamy do 4 sierpnia.