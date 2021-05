Przysięga żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej [zdjęcia]

Wśród 68 zaprzysiężonych mundurowych WOT, ponad jedna trzecia ochotników to kobiety, z których połowa ma wykształcenie wyższe. Wśród przyszłych żołnierzy jest m.in. mistrz polski juniorów futbolu amerykańskiego, radca prawny, kosmetolog, kierownik restauracji czy lektor języków obcych.

Szer. Krzysztof Szpanowski złożył przysięgę wojskową w obecności swojego taty, st. chor. szt. Radosława Szpanowskiego. Chorąży, na co dzień żołnierz 1 Regionalnej Bazy Logistycznej RWT Bydgoszcz, to weteran misji poza granicami państwa w Iraku oraz w Libanie.- Motywacją do włożenia munduru był dla mnie rodzic – ojciec. To u nas rodzinne, z pokolenia na pokolenie – powiedział syn, Krzysztof.- Na pewno będziemy rozmawiać. Jestem ciekaw, co syn przeżył. Moje szkoleniepodstawowe odbyło się niespełna 30 lat temu. Na pewno będzie co porównywać. Wiele się w tym szkoleniu zmieniło. Armia jest coraz nowocześniejsza – mówi st. chor. szt. Radosław Szpanowski.- Jak nie ma zdrowia, to tak naprawdę nie ma nic. Przede wszystkim myślę, że najważniejszą rolę odgrywa w życiu miłość - powiedziała mama, na co dzień pielęgniarka specjalistka w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy, na oddziale Anastezjologii i Intensywnej Terapii.Jak podkreśliła dumna mama, cieszy się, że syn poszedł w ślady ojca i został żołnierzem. Tym bardziej, że wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej, które były dużą pomocą podczas trwającej pandemii koronawirusa. Dało się tę pomoc odczuć również w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.Zainteresowani wstąpieniem w szeregi WOT mogą kontaktować się z rekruterem, mł. chor. Krzysztofem Łydzińskim: 601-597-713; krzysztof.lydzinski@wot.ron.mil.pl