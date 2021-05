Zbigniew Rasielewski, zastępca prezydenta Torunia, odchodzi z ratusza

Kolejne zmiany w toruńskim ratuszu. Z końcem sierpnia ze stanowiskiem zastępcy prezydenta Torunia żegna się Zbigniew Rasielewski z Prawa i Sprawiedliwości.

Informacje przekazał dziennikarzom podczas konferencji prasowej.Zastępcą prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski został w grudniu 2010 roku.- Minęło sporo czasu, podjąłem decyzję, że należy iść dalej. To są powody osobiste, o których nie chcę mówić. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja. Jestem przekonany, że te kilka ładnych lat spędzonych wspólnie z panem prezydentem spowodowało, że Toruń jest piękniejszy.Współpracę podsumował prezydent Michał Zaleski.- Ponad już 10 lat pracy zastępcy prezydenta, pana Zbigniewa Rasielewskiego, to naprawdę fakty, z których obydwaj możemy być zadowoleni. Co dalej ze współpracą z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości? Klub Michała Zaleskiego oraz ja tę współpracę, oczywiście, będziemy kontynuowali.Najprawdopodobniej w środę (02.06.) Prawo i Sprawiedliwość przedstawi nowego kandydata na stanowisko zastępcy prezydenta.Przypomnijmy, że wcześniej zastępcę prezydenta wymieniła Koalicja Obywatelska. Paweł Gulewski zastąpił Andrzeja Rakowicza. Z kolei na początku roku Magdalena Flisykowska-Kacprowicz potwierdziła, że po prawie 10 latach rezygnuje z funkcji skarbnika Torunia.