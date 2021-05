Rozświetlone przejścia dla pieszych. W Świeciu będzie takich jeszcze więcej [zdjęcia]

Gmina Świecie kontynuuje projekt doświetlania przejść dla pieszych. Dobiega końca realizacja kolejnego etapu.

To kolejny krok w kierunku poprawy widoczności w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. Wcześniej doświetlono przejścia m.in. na części ul. Wojska Polskiego.To właśnie na pasach dochodzi do licznych potrąceń pieszych. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka, w tym m.in. zbyt szybka jazda kierowców, ale też nagłe wtargnięcie na jezdnię przez pieszego.Jeden z powodów jest też słaba widoczność. Dlatego realizowane od kilku lat przez miasto systematyczne doświetlanie przejść.Niedawno zakończono prace na al. Jana Pawła II. Projekt obejmuje też doświetlenie przejść na ul. Sienkiewicza, od stadionu Wdy do ronda, a na końcu na ruchliwej ul. Krausego.W sumie zostanie zamontowanych 37 punktów świetlnych na 21 przejściach. Koszt inwestycji to 183 tys. zł.