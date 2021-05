Bydgoski Port Lotniczy otwiera punkt wymazowy - nie tylko dla podróżnych

Laboratorium, które wykona testy na obecności koronawirusa poprowadzi na bydgoskim lotnisku firma Vitalabo. Stanowisko będzie dostępne od 1 czerwca.

Pasażerowie Portu Lotniczego Bydgoszcz, a także mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego, będą mogli wykonać na terenie portu testy w kierunku COVID-19 PCR oraz najtańsze wśród lotnisk w całym kraju - szybkie testy antygenowe. To efekt współpracy między Portem Lotniczym Bydgoszcz a Laboratorium Vitalabo.- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pasażerów wspólnie z laboratorium medycznym Vitalabo uruchamiamy punkt wymazowy na terenie regionalnego lotniska - czytamy w komunikacie PLB.- To kolejny krok w kierunku bezpiecznego podróżowania. Obecnie niemal wszystkie kraje wymagają od podróżujących negatywnego testu na obecność koronawirusa - mówi Tomasz Moraczewski Prezes zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz.- Punkt testowania bezpośrednio na lotnisku ułatwi podróż pasażerom latającym z Bydgoszczy do Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Ukrainy, ale też podróżującym transferem przez Warszawę. Do skorzystania z oferty laboratorium i wykonania testu zapraszamy także wszystkich mieszkańców naszego regionu, którzy np. przekroczyli granicę i chcą być zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny.Vitalabo jako jedno z laboratoriów Grupy Diagnostyka obsługuje wszystkich touroperatorów zrzeszonych w Polskiej Izbie Turystyki.Godziny otwarcia punktu wymazowego zostały dostosowane do aktualnego rozkładu lotów. Laboratorium będzie zlokalizowane na pierwszym piętrze w części ogólnodostępnej terminala.W laboratorium na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz będą pobierane wymazy do badań w ramach dwóch rodzajów testów na obecność wirusa SARS-COV-2:• Test PCR (wynik po około 6 godzinach) - 360 zł• Szybki test antygenowy (wynik po około 30 minutach) - 119 złWyniki testów będą dostępne w dwóch językach – polskim i angielskim, w zależności od zapotrzebowania osoby poddającej się badaniu.Jak przygotować się do testu PCR, na obecność koronawirusa?- 3 godziny przez wymazem, nie należy spożywać posiłków, myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia- przed wymazem należy przepłukać usta przegotowaną wodą- przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać i wydmuchiwać nosa- przez pobraniem materiału nie należy stosować kropel, maści, aerozoli do nosa- należy wyjąć ruchome protezy zęboweWejście na teren lotniska, poprzedzone pomiarem temperatury, możliwe jest jedynie w maseczce. Do dyspozycji pasażerów przygotowane zostały dozowniki z płynem odkażającym, obowiązuje także zachowanie bezpiecznego dystansu między podróżującymi.