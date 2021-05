Pracownicy MZK Bydgoszcz o zaostrzeniu protestu. Są wstępne wyniki referendum

Pracownicy MZK Bydgoszcz żądają wyższych wynagrodzeń za pracę. Zapowiedzieli, że jeżeli nie uda im się porozumieć z zarządem spółki, rozważą strajk całego zakładu i paraliż komunikacyjny miasta. W tej sprawie przeprowadzono referendum strajkowe. Jego ostateczne wyniki będą znane w poniedziałek (31.05.).

Głosowało ponad 70 procent załogi.- Głównie z tego powodu jest taka frekwencja, że pracujemy w ruchu ciągłym, poza tym wiele osób ma teraz wolne. Na ten czas jest to około 97-98 procent poparcia dla związków zawodowych. Jeśli te prognozy się potwierdzą, to będziemy mogli uznać, że mamy pełne poparcie załogi dla dalszych działań, na zaostrzenie protestu. Na początku są negocjacje. Pokażemy pracodawcy, że to nie jest tylko kwestia uchwał związków zawodowych, ale, że są to oczekiwania załogi - mówi Andrzej Arndt ze związku zawodowego pracowników komunikacji miejskiej.Do tematu wrócimy.