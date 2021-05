Podpalił drzwi do Urzędu Miasta. Tłumaczył, że „nie był zadowolony z obsługi”

Policjanci z Ciechocinka zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podpalenie drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku

48-latek usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia. Mieszkaniec Ciechocinka przyznał się również do wcześniejszego podpalenia butelki z łatwopalną substancją. Tłumaczył, że nie był zadowolony z decyzji urzędników i postanowił się w ten sposób „zemścić".Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 maja. - Sprawca dokonał podpalenia drzwi wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego, a tydzień wcześniej w tym samym miejscu pozostawił przed drzwiami budynku butelkę z łatwopalną substancją i również ją podpalił – relacjonują policjanci.48-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Będzie też musiał zapłacić z uszkodzone drzwi, a straty wyniosły aż 3,5 tys. zł.