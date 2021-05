Wysadzili bankomat, ucierpiał też budynek. Policja szuka świadków

W Łabiszynie wybuchł bankomat. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek około godziny 2.40.

Bankomat znajdował się przy ul. 11 stycznia w Łabiszynie (powiat żniński). Był wbudowany w ścianę budynku mieszkalno-usługowego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu wciąż pracuje policja.Funkcjonariusze wezwali na miejsce inspektora nadzoru budowlanego, by ocenił czy budynek nadaje się do zamieszkania. Intensywnie pracują nad ustaleniem sprawców, próbują też dowiedzieć się, ile pieniędzy zostało skradzionych.- Apelujemy do wszystkich świadków, którzy mogliby pomóc w ustaleniu sprawców tego zdarzenia. Prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji - czytamy w policyjnym komunikacie.