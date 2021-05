Ósmoklasiści już po egzaminach, na wyniki poczekają do lipca

W czwartek uczniowie przystąpili do testu z języka obcego nowożytnego. Najchętniej wybieranym językiem był język angielski.

Egzaminy ósmoklasistów trwały 3 dni. W pierwszym dniu uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim - z matematyki, a w trzecim - w czwartek - z języka obcego. Większość wybrała język angielski.



O wrażenia tuż po egzaminie pytaliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy.



- Angielski okej, trochę gorzej polski. Dla mnie przynajmniej trudniejszy niż na egzaminie próbnym, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie - mówiła jedna z uczennic.



Dla mnie język angielski i polski były dość proste, ale z matematyką to już trochę gorzej mi poszło - dodała druga ósmoklasistka.



W naszym regionie do testu przystąpiło prawie 19,5 tysiąca uczniów. Egzamin odbył się w 664 szkołach.



- Nie mamy żadnych zgłoszeń, aby były jakieś zakłócenia, jeśli chodzi o egzaminy klas ósmych - informuje Tadeusz Dąbrowski - dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej w Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty.



Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 16-18 czerwca.



Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.